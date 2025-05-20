Бюджетный соперник Renault Duster от Fiat получил полный привод и новый дизайн

Новый бюджетный кроссовер Fiat Grande Panda 4X4 2025 года станет соперником Renault Duster в сегменте недорогих внедорожников. Стильный автомобиль с полным приводом получил новый дизайн.

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В основе модели Fiat Grande Panda 2025 – наработки Peugeot, Opel и других компаний внутри концерна Stellantis. Но дизайн уникальный. Подробности сообщили на сайте производителя.

Интересно, что внешность выполнили в стиле оригинального внедорожника Fiat Panda 4X4. Здесь появились цепкие покрышки, дополнительная светотехника, пластиковая защитная отделка и новый декор.

В остальном внешность соответствует стандартной модели Fiat Grande Panda. Автомобиль выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо.

Силовая установка Fiat Grande Panda 4X4 досталась от гибрида Jeep Avenger 4xe 2025 модельного года. 136-сильный ДВС объемом 1,2 л работает с двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод. Пока Grande Panda 4X4 является концептом, но шансы серийного производства высоки.

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