Самую вместительную модель Skoda показали на новых фото

Большой универсал Skoda Superb Combi является практичным вместительным автомобилем для покупателей недорогих семейных машин. Эту модель сделали еще более практичной для специальных задач и показали на официальных фото.

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OBOZ.UA напоминает, что универсал Skoda Superb 2025 года конструкторам пришлось сильно переработать. Для этого совместно со студентами профессионального училища Skoda Auto провели ряд модификаций.

Фактически, автомобиль превратили в четырехдверный пикап. Заднюю часть полностью переработали, чтобы освободить место для установки нескольких велосипедов.

В заднем ряду кресел осталось только одно посадочное место. Остаток пространства заняли холодильником и мощной аудиосистемой. Вдобавок автомобиль получил особый окрас кузова.

Машину назвали Skoda L&K 130 (в честь 130-летия с момента основания первоначальной компании под названием Laurin & Klement). Живой дебют автомобиля состоится а рамках 112-го этапа Тур де Франс, где чешский производитель выступает спонсором.

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