Nissan удивил низкой ценой нового крупного кроссовера. Фото

Новый крупный кроссовер Nissan для семьи готов к выходу на рынок как современный и очень практичный автомобиль. Производитель удивил очень низкой ценой электрической модели.

О подготовке новой модели Nissan NX8 2026 года стало известно не так давно. Но производитель быстро разработал эту машину и полностью ее рассекретил. Подробности стали известны CarNewsChina.

Автомобиль присоединится к новой линейке недорогих автомобилей, в которой уже есть два больших седана Nissan с ценами от 16 000 долларов. А непосредственно цена Nissan NX8 стартует с 22 000 долларов.

Лаконичные решения современного дизайна производителя нашли свое применение на крупном 4,9-метровом кузове практичного кроссовера. В основе использован китайский Dongfeng Yipai 008, но визуального сходства удалось избежать.

Новый электромобиль Nissan NX8 предложат с двумя силовыми установками на выбор – мощностью 290 и 340 л.с. (с запасом хода до 650 км). Есть и гибридный вариант.

