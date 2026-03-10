Nissan создал опасного соперника для Toyota RAV4. Фото

Недорогой кроссовер Nissan Rogue 2027 года создали как опасного соперника модели Toyota RAV4, которая недавно тоже сменила поколение. Кроссовер, который на некоторых рынках известен как Nissan X-Trail, готовят к премьере.

Новый Nissan Rogue станет другим, чтобы сосредоточиться на конкуренции с наиболее популярными кроссоверами сегмента. Подробности про новый Rogue 2027 модельного года сообщает Carscoops.

Кроссовер основан на модернизированной платформе CMF-CD. Новинка опять окажется близким техническим родственником Mitsubishi Outlander.

Моторная линейка Nissan X-Trail сохранит бензиновые предложения, но производитель сделает акцент на гибридной системе Nissan e-Power. Именно подобные кроссоверы активно набирают популярность на ключевых рынках.

Ранее сообщалось, что на основе этой модели также построят премиальный автомобиль. Речь про новый кроссовер Infiniti. Машина придет на смену модели Infiniti QX50, однако окажется дешевле. Стоит ожидать начальной цены около 35 000 долларов.

