Nissan показал более мощный вариант своего недорогого кроссовера. Фото

Недорогой электрический кроссовер Nissan Ariya в японской компании решили сделать мощнее и быстрее. На первом официальном фото показали спортивный вариант от подразделения Nismo. Новую машину готовят к премьере.

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Об этом сообщает Motor1. Новый Nissan Ariya Nismo продемонстрировали на затемненном тизере, который призван подогреть наш интерес пред премьерой модели. Дебют автомобиля состоится 12 января – совсем скоро.

Технически новый электрический кроссовер Nissan Ariya Nismo 2025 модельного года сохранит платформу стандартной модели, но получит доработанный кузов и, возможно, более современный технологичный интерьер. Хотя никаких деталей о салоне на данный момент нет.

В качестве основы используют электрокар Nissan Ariya в топовом полноприводном исполнении на 394 л.с. Однако модификация Nismo станет еще мощнее, что позволит разгоняться до 100 км/ч быстрее 5 с.

Среди потенциальных соперников есть 576-сильный Kia EV6 GT. Пока трудно предположить, доберется ли новинка до такой мощности.

OBOZ.UA ранее показывал самый доступный электрический кроссовер Европы, который подешевел почти в два раза.