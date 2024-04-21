Непростая задача с поворотом налево: проверьте свои знания ПДД

Знание и неукоснительное соблюдение ПДД является необходимым условием безопасности на дороге для всех участников движения. Часто аварийные ситуации возникают на перекрестках, при обгонах или на поворотах.

Важно регулярно улучшать знания теории и практики вождения. Предлагаем интересный тест, в котором нужно определить, можно ли в этой ситуации поворачивать налево?

Условия задачи

Разрешено ли водителю повернуть налево в указанной ситуации?

А – да;

Б – нет.

Объяснение

На изображении мы видим знак 4.1, разрешающий только движение прямо.

Однако обратите внимание, что знак не запрещает поворот направо во дворы и другие прилегающие к дороге территории. При этом поворот налево запрещен в любом случае.

Правильный ответ

Следовательно, правильный ответ Б – поворот запрещен.

Напомним, что согласно пункту 10.5 ПДД поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

А разворот запрещается :

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

по видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу об объезде препятствия на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.