Кто проедет перекресток первым? Запутанная задача на знание ПДД

Соблюдение ПДД – залог безопасного движения на дороге. Особенно часто аварийные ситуации возникают на равнозначных перекрестках.

Попытайтесь проверить свои знания и выполнить интересный тест. К перекрестку подъехало четыре автомобиля, каждый следует прямо: кто из них проедет первым?

Объяснение

На рисунке изображен перекресток равнозначных дорог. В таком случае водители должны руководствоваться правилом правой руки: дать дорогу приближающемуся транспортному средству с правой стороны.

Пункт 16.12 ПДД устанавливает, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Но видим, что у каждого водителя есть препятствие справа. Проезд перекрестка в данной ситуации возможен только по общей договоренности. Один из водителей понятным жестом должен пропустить авто слева, остальные три водителя уже будут руководствоваться правилом правой руки.

Напомним, что согласно пункту 16.11 ПДД на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

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