Неожиданный бюджетный кроссовер Hyundai показали до премьеры

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Inster 2025 модельного года уже показали в ходе официальной премьеры. Скоро новинка отправится в продажу. Но у этой модели появится неожиданная модификация.

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Стильный автомобиль показали в сети на канале Healer TV. О нем уже кое-что известно. Хотя тестовый прототип затянули в кожух, дизайн в целом достанется от новинки, которую мы уже видели. Но это особый Hyundai Inster XRT.

То есть производитель готовит компактный кроссовер с подготовкой к бездорожью. Наверняка это ограничится стилистическими элементами, но мы увидим измененные бамперы, новые колеса и набор специальных аксессуаров.

Бюджетная модель Hyundai Inster почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Hyundai Casper. Длина увеличилась до 3825 мм, но это все равно очень небольшой автомобиль.

Мощность электромотора составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч.

Цена Hyundai Inster – в пределах 22 000 евро. Новинка должна отправиться в продажу в Европе до конца 2024 года. Главный соперник – бюджетный электрокар Dacia Spring.

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