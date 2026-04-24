Необычный бюджетник Smart от Mercedes и Geely показали на новых фото

Mercedes совместно с Geely работает над новыми моделями Smart. На официальных фото показали необычный бюджетник, хотя у этой машины знакомый формат.

OBOZ.UA напоминает, что новый Smart Concept #2 привлек много внимания. Этот автомобиль придет на смену городскому компакту Smart Fortwo.

Несмотря на необычный сегодня стиль, сити-кар сохранил знакомый формат. Но внешность сделали очень современной и даже довольно футуристичной – в стиле кроссоверов Smart #1 и Smart #3, которые уже вышли на рынок в новом корпоративном стиле.

На данный момент это концепт, но его дизайн без кардинальных изменений должен повториться на серийной модели Smart #2. Автомобиль увеличится в размерах и достигнет в длину 2,8 м. Для сравнения, предшественник предлагал 2,7 м. Новинка переедет на полностью электрическую архитектуру с ориентировочным запасом хода до 300 км.

Ранее медиа сообщали, что новая модель Smart #4 тоже появится и станет преемником Smart Forfour. Машина предложит более вместительный и практичный четырехдверный кузов.

