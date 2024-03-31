Неизменная классика: какие б/у авто имеют лучшие двигатели

Приобретение подержанного авто – непростая задача. Важно учесть все нюансы, ведь есть риск получить дополнительные расходы по техническому обслуживанию и ремонту.

Эксперты Auto Car обнародовали рейтинг лучших подержанных моделей с самыми качественными двигателями. Многочисленные тест-драйвы и исследования показали, что эти авто являются неизменной классикой и предлагают идеальное соотношение цены и качества.

Volkswagen Passat W8

Под капотом Volkswagen Passat находится поистине уникальный двигатель: 4-литровый W8 мощностью 275 л.с. Производство W8 длилось всего четыре года, поэтому подержанные экземпляры встречаются довольно редко.

Alfa Romeo GTV

GTV запомнился благодаря его двигателям, которые помогли Alfa Romeo получить награды "Автомобиль года" и "Лучший спортивный автомобиль" в 1995 году. Первоначально Alfa Romeo GTV производился с 2-литровым двигателем Twin Spark мощностью 155 лошадиных сил, а затем появился 3-литровый Busso V6 мощностью 220 лошадиных сил.

BMW i8

i8 2014 был первым в мире массовым гибридным спортивным автомобилем, который сочетал 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 228 л.с. и электромотор мощностью 141 л. Автомобили в базовой комплектации могут проехать около 40 км только на электричестве, а более поздние версии – 55 км. Но дело не только в снижении затрат: спринт 0-100 км/ч занимает всего 4,4 секунды.

BMW i8

Это надежная, качественная и производительная модель. Эксперты говорят, что ранние купе i8 можно приобрести примерно за 40 тысяч долларов. Авто имеет двигатель Electric motor and Inline 3 Turbo 12 Valve DOHC объемом 1.5 л и мощностью 374 л.с.

BMW M3 (E46)

BMW M3 остается идеальным выбором для ежедневных поездок. Его 3,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель выдает 338 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Это мощность Porsche 911. Обновления произошли при производстве E46 M3, но оригинал так же надежен, как и более поздние модели.

Aston Martin DB9

Интерьер DB9 сейчас может показаться несколько устаревшим, но 5,9-литровый V12 под капотом – яркий пример вечной классики. Надежный подержанный DB9 может быть разумной инвестицией. Самые дешевые DB9 сейчас стоят около 25 000 долларов, но обратите внимание, что обслуживание, ремонт, шины и бензин не будут дешевыми.

Ford Fiesta ST

1,6-литровый Ecoboost от Ford с турбонаддувом представляет собой фантастический маленький двигатель. Этот чуткий и тяговый двигатель был разработан, чтобы более эффективно конкурировать с большими агрегатами, и это, несомненно, удалось. Ford Fiesta ST занимает центральное место в предыдущем поколении Ford и является одним из самых интересных хэтчбеков благодаря мощности 182 л.с., механической коробке передач и качественному шасси.

Maserati Granturismo

Благодаря дизайну Pininfarina и 4,7-литровому V8, изготовленному Ferrari, Maserati Granturismo выглядит так же потрясающе, как и ездит. Двигатель выдает 433 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 4,9 с и максимальную скорость 455 км/ч. В 2009 году была добавлена полностью автоматическая коробка передач, так что вы получаете все необходимые удобства для комфортной езды.

Fiat Twinair

В 2010 году Fiat подарил своему милому городскому авто Twinair крошечный двухцилиндровый турбодвигатель. Автопроизводители утверждали, что это уникальное предложение может добиться превосходной экономии топлива. Несмотря на то, что двигатель имеет всего 82 л.с., он достаточно мягкий для городской езды, хотя для разгона от 0 до 100 км в час требуется 11 секунд.

Mazda RX-8

RX-8 – производительное спортивное купе, приводимое в движение 1,3-литровым роторным двигателем. Фактически, это была последняя Mazda, которая предложила этот великолепный скоростной тип двигателя. Мощность может показаться небольшой, но RX-8 может разгоняться до 100 км/ч за 6,4 секунды, а максимальная скорость составляет 234 км/ч. Среди минусов – достаточно высокие расходы на топливо.

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