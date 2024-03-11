Недорогую семейную новинку Skoda показали на свежих фото

Новая Skoda Superb, как и прежде, является ближайшим родственником VW Passat. Это один из недорогих представителей своего сегмента. А практичность позволила стать популярным автомобилем для семьи.

Не так давно чешский производитель официально представил модель нового поколения. OBOZ.UA напоминает, что со сменой поколений внешность модели Skoda претерпела очень аккуратные изменения, машина узнаваемая. И в линейке останутся как лифтбек (который выглядит как седан), так и универсал Skoda Superb Combi.

Именно самый практичный вариант Combi показали на свежих фото. Автомобиль выглядит стильно и современно.

Двигатели Skoda Superb 2024 модельного года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.).

В оснащении Skoda Superb – массаж сидений, ассистент парковки с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 14 динамиками.

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