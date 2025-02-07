Недорогую практичную модель Honda показали в новом виде. Фото
Пикап Honda Ridgeline известен как недорогая и практичная модель для хозяйственных покупателей. Автомобиль с большим багажником ко всему прочему предлагает современное оснащение и стильный дизайн. Машину показали в новом виде.
Свой взгляд на новую Honda Ridgeline 2026 модельного года продемонстрировали на канале TALKWHEELSPRO. Автор аккуратно поработал с дизайном японского пикапа, чтобы сделать его современнее. Многие элементы унаследованы от новых кроссоверов Honda.
Возможно, Ridgeline 3 поколения будет похожим на этот проект. А пока, чтобы покупатели не забывали про эту модель, компания провела промежуточную модернизацию пикапа и добавила в линейку особую версию.
Кроме обновленной базовой модели появился пикап Honda Ridgeline TrailSport, который подготовили для бездорожья. Технические изменения представляют доработанная укрепленная подвеска, внедорожные покрышки General Grabber A/T Sport, перенастроенные амортизаторы для более стабильной и энергоемкой езды по бездорожью.
Под капотом остался 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 280 лошадиных сил. В целом изменения в машине не слишком большие.
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