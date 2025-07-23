Недорогую модель Honda после модернизации показали на новых фото

Недорогая модель Acura Integra от Honda (базируется на Civic) претерпела модернизацию для 2026 года. Эту машину лаконично улучшили по многим направлениям. Автомобиль показали на новых официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, рестайлинг Acura Integra 2026 модельного года оказался скромным. Снаружи производитель ограничился новыми колесными дисками, расширенной палитрой цветов и декором. А в салоне Acura Integra обновили отделку.

Вдобавок центральный монитор увеличили до 9 дюймов. А беспроводная зарядка для смартфона, сервисы Apple CarPlay и Android Auto теперь включены в базовую комплектацию. Цена Acura Integra – от 33 000 долларов.

Недавно производитель рассекретил смелый прототип Acura Integra Type S HRC Prototype. Это глубоко модернизированный вариант модели, подготовленный специальным гоночным подразделением Honda.

Новая модификация HRC Prototype демонстрирует набор особых аксессуаров, которые станут доступны к покупке для персонализации Acura Integra Type S. Однако о перспективах серийного производства такой машины пока не сообщалось.

OBOZ.UA ранее сообщал про новую дешевую модель Dacia.