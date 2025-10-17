Недорогую модель Honda для практичных покупателей показали в новом виде

Пикап Honda Ridgeline привлекает практичных покупателей своим большим багажником. При этом модель недорогая и надежная. Производитель не рассказывает о машине следующего поколения, но ее показали в сети в новом виде.

Свой взгляд на новую Honda Ridgeline 2026 модельного года продемонстрировали на канале TALKWHEELS. Авторы аккуратно поработали с дизайном японского пикапа, чтобы сделать его современнее. Многие элементы унаследованы от кроссоверов Honda.

Возможно, Ridgeline 3 поколения будет похожим на этот проект. А пока, чтобы покупатели не забывали об этой модели, компания провела промежуточную модернизацию пикапа и добавила в линейку особую версию.

Кроме обновленной базовой модели появился пикап Honda Ridgeline TrailSport, который подготовили для бездорожья. Технические изменения представляют доработанная укрепленная подвеска и внедорожные покрышки General Grabber A/T Sport.

Также появились перенастроенные амортизаторы для более стабильной и энергоемкой езды по бездорожью. Под капотом остался 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 280 лошадиных сил.

