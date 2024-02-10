Недорогую альтернативу Toyota Camry показали в неожиданном новом виде. Фото

Toyota Camry известна во всем мире как самый доступный седан бизнес-класса от известного японского производителя. Новая модель Crown является альтернативой для покупателей, которым нужен более престижный автомобиль. А теперь эту машину представили в неожиданном исполнении.

Об этом сообщает Carscoops. Новая Toyota Crown – модификация большого седана, которая отличается непривычным для современного седана типом кузова. Это авто без крыши. Машину показали на фото в сети.

Очевидно, что модификации провели серьезные. Седан Toyota Crown полностью лишился крыши. Но это не кабриолет – крыша как таковая не складывается и никуда не прячется, она отсутствует в принципе.

Машину подготовили в единственном варианте, серийное производство не планируется. Необычный автомобиль создали инженеры внутри японской компании.

Ранее в руководстве компании отметили, что хотели бы расширить линейку специальных модификаций Toyota Crown. Очевидно, что это не касается седана без крыши, но внимание к модели он все же привлекает.

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