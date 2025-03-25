Недорогой внедорожник Toyota в самом крутом исполнении показали на фото

Новый внедорожник Toyota 4Runner 2025 года оказался недорогим предложением по меркам своего сегмента. У модели появился самый крутой вариант Trailhunter, который показали на качественных официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, фактически это удешевленный вариант модели Land Cruiser, который построен на той же платформе. Две машины также разделяют силовые установки и выполнены в похожих габаритах.

Новая Toyota 4Runner Trailhunter – специальная модификация модели, которую подготовили к самым тяжелым дорожным условиям и суровому бездорожью. От стандартного внедорожника Trailhunter отличается крупными колесами, цепкими покрышками и крепкой защитой днища.

Модель Toyota 4Runner 6 поколения построена на платформе пикапа Tacoma в рамках архитектуры TNGA. В техническом плане автомобиль является родственником новых Land Cruiser 300 и 250 (Prado). Но дизайн соответствует именно пикапу – в этом плане компания проделала ленивую работу.

Четырехцилиндровый двигатель на 2,4 л обладает мощностью 278 л.с. На основе этого мотора есть и гибридная силовая установка на 326 л.с. Цена Toyota 4Runner в 2025 году – около 40 000 долларов.

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