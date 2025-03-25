Новая недорогая модель Lancia не понравилась покупателям. Фото

Компания Lancia, которая находится под контролем концерна Stellantis, уже полностью рассекретила недорогую модель Ypsilon и отправила машину на рынок. Судя по результатам продаж, автомобиль не понравился покупателям.

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Motor1 стало известно, что с начала 2025 года модель Lancia Ypsilon продали в количестве около 2200 шт. Зафиксировано падение продаж итальянского производителя более чем на 70%. При этом ранее компания была представлена только на итальянском рынке, а теперь вернулась во Францию, Испанию, Бельгию, Люксембург и Нидерланды.

Цена Lancia Ypsilon 2025 – от 23 900 евро. Это базовый гибридный автомобиль. Также предлагается полностью электрическая модификация.

Ожидается, что самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится на рынке в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. От стандартного хэтчбека маленький электрический спорткар отличается бамперами и колесными дисками.

Ранее сообщалось, что мощность составит 240 л.с. Теперь производитель назвал цифру 280 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с.

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