Новую практичную модель Mercedes показали вживую

Модель Mercedes CLA сменила поколение и теперь является самым дешевым седаном производителя. Но компания уже расширила линейку и создал новый практичный вариант с кузовом универсал Shooting Brake.

Новый универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2026 года вживую показали на канале Autogefühl. Модель Mercedes CLA со сменой поколения выросла до 4,7 м в длину и получила максимально широкую линейку.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 оснащают 1,5-литровым бензиновым двигателем в составе "мягкой" гибридной системы. Есть три уровня форсировки на 156, 184 и 211 сил.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложили два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes CLA 2026 года – около 44 000 евро за седан. Автомобиль стартует с 55 000 евро в электрической модификации.

