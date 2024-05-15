Недорогой внедорожник Mitsubishi показали в самом крутом виде. Фото

Ранее новое поколение недорогого внедорожника Mitsubishi L200 представили официально. Теперь популярный пикап показали в самом крутом виде с различными модификациями.

Детали стали известны Carscoops. Пикап Mitsubishi L200 2024 модельного года, который на отдельных рынках известен как Triton, прошел модернизацию в тюнинговом ателье Ironman 4×4. Автомобиль с и без того выдающимися способностями подготовили к еще более суровому бездорожью.

Новый Mitsubishi L200 Ironman 4×4 (или Mitsubishi Triton Ironman 4×4) предложат покупателям в нескольких вариантах – Deluxe, Raid и Commercial.

Особые версии внедорожника Mitsubishi получили новые бамперы, лебедку, особые диски и цепкие покрышки, и в целом автомобили получились с максимальной подготовкой к тяжелому бездорожью.

В качестве дополнительного оснащения предлагают новую подвеску и другие амортизаторы. А стандартный 204-сильный двигатель оставили без модификаций. В максимальном варианте объем доработок оценили примерно в 5000 долларов.

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