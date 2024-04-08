Недорогой соперник Toyota RAV4 от Subaru вызвал огромный ажиотаж. Фото

Недорогой кроссовер Subaru Forester успешно соперничает с Toyota RAV4. Производитель зафиксировал огромный спрос на свою модель – автомобиль одного из самых популярных сегментов вызвал ажиотаж на рынке.

Детали стали известны Carscoops. Модель Subaru Forester 2023 года вызвала особенный интерес у покупателей. Например, в США с начала 2024 года продали уже 48 546 экземпляров. Спрос увеличился на 105 процентов.

Цена Subaru Forester теперь уже прошлого поколения – от 27 000 долларов. Цена очень привлекательная. Видимо, покупатели считают так же и спешат приобрести такую машину. Ведь недавно дебютировал кроссовер Subaru Forester 6 поколения, который оценили в 31 090 долларов.

Новый Subaru Forester 2024 года получил полностью другой дизайн. Спереди появилась крупная решетка, отделанная черным глянцевым пластиком. По бокам – фары необычной формы. Задние фонари соединили тонкой горизонтальной полосой.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно будут поставляться с полноприводной трансмиссией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый дешевый кроссовер от VW, который уже поступил в продажу.