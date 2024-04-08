Новый кроссовер намного дешевле Duster от Volkswagen отправился в продажу

Новый кроссовер Jetta VS5 2024 года от Volkswagen отправили в продажу после модернизации. Бюджетный автомобиль оказался намного дешевле других представителей сегмента, в том числе Renault Duster.

Детали о доступной новинке сообщает Autohome. Jetta – известное название в автомобильном мире. Эта знаменитая модель VW несколько лет назад поделилась своим именем с новым брендом, который немецкий концерн создал для продажи молодежных доступных машин. Ранее на кроссовер Jetta VS5 начали принимать заказы, а теперь машина полноценно вышла на рынок.

Модель Jetta VS5 является близким родственником SEAT Ateca и Skoda Karoq. Но дизайном машина от них отличается.

Стоит отметить переднюю решетку, фары и оформление бампера, которые выполнены в современном стиле.

Jetta VS5 2024 оснастили 1,4-литровым бензиновым турбомотором на 150 л.с. К нему в пару доступны 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП. Пока автомобили бренда Jetta представлены на китайском рынке. Цена Jetta VS5 – от 12 000 долларов.

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