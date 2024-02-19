Недорогой семейный кроссовер Peugeot показали в сети: что известно о новинке

Новый недорогой семейный кроссовер Peugeot 5008 следующего поколения находится на завершающей стадии разработки. До премьеры модели в 2024 году остается все меньше времени. Этот практичный автомобиль вновь показали в сети.

О новинке сообщает Carscoops. Новый Peugeot 5008 3 поколения дебютирует в августе 2024 года. Впервые в истории модели покупатели смогут приобрести полностью электрическую модификацию Peugeot E-5008.

Известно, что в основе используется новый Peugeot 3008, а более крупный 5008 окажется его удлиненным вариантом с практичным 7-местным салоном.

Новый Peugeot 3008 3 поколения превратился в стильный купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Так машина выглядит спортивнее. В свою очередь, новый 5008 сохранит более традиционный силуэт, чтобы предложить максимально вместительный интерьер.

Конечно, появится новая наружная светотехника и крупные воздухозаборники с хромированным декором. Однако большой семейный кроссовер Peugeot останется узнаваемым и органично впишется в обновленный модельный ряд.

Покупатели смогут купить Peugeot 5008 3 поколения в разных гибридных исполнениях. Электрические варианты предложат запас хода в диапазоне 400-700 км.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый кроссовер Audi на базе недорогой модели VW.