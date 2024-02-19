Недорогой кроссовер Volkswagen превратили в новый автомобиль Audi. Фото

Audi Q3 следующего поколения станет более премиальным автомобилем на базе нового недорогого кроссовера Volkswagen Tiguan. Машину готовят к премьере, ее уже показали на фото в ходе испытаний.

Новая Audi Q3 станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда после прекращения производства модели Q2. В Carscoops решили угадать, как будет выглядеть автомобиль. Дизайн кроссовера Audi Q3 2025 модельного года показали на уникальных изображениях, используя доступную на данный момент информацию.

Новый Audi Q3 2025 модельного года выехал на тесты, в ходе которых машину и поймали на фото. Традиционно кузов оклеили пестрой пленкой, чтобы мы не могли увидеть детали. Но сделать важные выводы это нам не помешало.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. В бампере заметен широкий воздухозаборник. Задние фонари разглядеть не удалось. Вероятно, их соединят длинной полосой.

Кроссовер Audi Q3 2025 модельного года получит бензиновые и дизельные двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети. Премьера модели следующего поколения состоится в 2024 году, но точная дата еще неизвестна.

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