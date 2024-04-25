Недорогой кроссовер VW готовят к премьере в самом стильном виде. Фото

Компания Seat готовит модернизированный кроссовер под имиджевым брендом Cupra. Это модель Formentor для 2024 года. В основе – недорогой VW Tiguan. Машину показали на фото.

Об этом сообщает Carscoops. В целом кузов останется без изменений. Кроссовер Cupra Formentor 2024 модельного года от Seat сохранит купеобразный силуэт и обтекаемые линии, которые добавляют визуальной динамичности.

Основные изменения сосредоточат в передней части. Здесь появятся новые фары с эффектными интегрированными элементами дневных ходовых огней, новая решетка и воздухозаборники в измененном бампере.

Задний бампер также заменят, обновят графику фонарей. Стоит ожидать новых колесных дисков и свежую палитру цветов кузова. В салоне изменится отделка, появится новое оснащение и актуальная модификация мультимедийной системы.

Моторы Cupra Formentor 2024 сохранят разнообразие. Модель предлагают с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридными силовыми установками.

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