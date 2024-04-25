Volkswagen полностью рассекретил самый дешевый Passat. Фото

Большой седан Volkswagen Passat 2024 года скоро выйдет на рынок. При этом автомобиль окажется самым дешевым в линейке знаменитой модели. Перед продажами машину показали в рамках официальной премьеры.

Новый Volkswagen Passat 2024 года продемонстрировали в рамках выставки Auto China 2024 в Пекине. Об автомобиле сообщили на сайте бренда. Ранее немецкая компания презентовала новый VW Passat B9 для европейского рынка. При этом к покупке модель доступна только в кузове универсал.

А теперь мы видим автомобиль в традиционном кузове седан. Он называется Volkswagen Magotan 2024. Длина составляет 4990 мм при колесной базе в 2871 мм, ширина – 1849 мм, а высота равна 1473 мм.

Пока известно, что моторная гамма нового VW Magotan будет представлена турбомотором объемом 2 л мощностью 220 л.с. Но не исключено появление других вариантов.

В первую очередь этот автомобиль предназначен для китайского рынка, где именем Magotan традиционно называют хорошо известный в большом мире Passat.

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