Dacia представила три бюджетные модели для 2024 года: Logan, Sandero и Jogger

Недорогие модели Dacia Logan, Sandero и Jogger используют общие технические решения, но выступают в разных сегментах. Теперь производитель показал обновленные бюджетные автомобили для 2024 года.

Детали сообщили на сайте румынского бренда. Главная модернизация произошла в оснащении с современным оборудованием, но начнем с дизайна. Три машины получили новый логотип Dacia в стандартных вариантах (до этого – только в специальных модификациях).

Кроме того, добавили новые цвета для кузова и колесные диски. Обновили интерьерную отделку. То есть, все обошлось декоративными изменениями. Основное – внутри.

В списке оснащения Dacia Sandero, Logan и Jogger появились парктроник, датчики дождя и света, видеорегистратор, бесключевой доступ, климат-контроль, камеры заднего вида, системы экстренного автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания знаков и контроля усталости водителя.

Двигатели Dacia Logan, Sandero, Jogger 2024:

бензин 1 л, 90 л.с.;

бензин 1 л, 110 л.с.;

гибрид, 140 л.с. (только Dacia Jogger).

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал новый дешевый кроссовер Dacia, который готовят к премьере.