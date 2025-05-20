Недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 года показали с новыми деталями

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 года скоро полностью рассекретят в ходе официальной премьеры. Дебют долгожданного автомобиля приближается, а до тех пор его показали на фото с деталями.

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Подробности показывает Motor1. Эти фото частично раскрывают дизайн модели Toyota RAV4 6 поколения. При этом производитель сохраняет секретность. А премьера кроссовера ожидается 21 мая.

Спереди появятся новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже появились на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометрическую форму и стильную графику.

Известно, что для модели разработали панорамную крышу. Ее будут предлагать в качестве опции. В салоне Toyota RAV4 2026 появится несколько крупных экранов.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 6 поколения сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

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