Недорогой кроссовер Toyota превратили в совсем другой автомобиль. Фото

Новый кроссовер Toyota C-HR+ 2026 модельного года, который для многих покупателей может оказаться выбором вместо недорогой модели RAV4, уже рассекретили официально. Теперь эту машину превратили в совсем другой автомобиль.

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Художник Theottle показал свой интересный проект. Автор использовал дизайн Toyota C-HR+, но изобразил машину как компактное спортивное купе Toyota bZ86. Получилось интересно. Возможно, производителю стоит взять эту идею на вооружение.

Несмотря на название, новая модель никак не связана с Toyota C-HR, которую оснащают ДВС в составе гибридной силовой установки. Новый автомобиль намного крупнее и ездит только на электричестве.

В дизайне видим фары-бумеранги и стильные горизонтальные задние фонари. Длина Toyota C-HR+ равна 4520 мм при колесной базе в 2750 мм. Это соответствует габаритам той же RAV4, но у C-HR+ более стильный динамичный силуэт.

Базовый кроссовер получил один электромотор мощностью 165 л.с. и передний привод. Полноприводный кроссовер Toyota с двумя моторами выдает мощность 338 сил. Максимальный запас хода оценивают в 600 км.

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