Большой дешевый седан Volkswagen показали на фото до премьеры

Новый дешевый седан Volkswagen Lamando L 2026 модельного года показали на первых фото. Большой автомобиль со стильной внешностью скоро представят официально. Машина соответствует по размерам моделям более высоких сегментов.

Видео дня

Подробности о новом VW Lamando L после модернизации стали известно Carscoops. Мы уже можем познакомиться с дизайном модели. Это более стильный и элегантный вариат VW Sagitar, при этом обе машины построены на базе агрегатов Volkswagen Jetta.

Длина составляет 4791 мм при колесной базе в 2731 мм, ширина – 1831 мм, а высота равна 1469 мм. Машина действительно большая.

Пока известно, что моторная гамма модели Volkswagen будет представлена бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 158 л.с. Но не исключено появление других вариантов.

Официальная премьера состоится позже в 2025 году. Ориентировочная цена Volkswagen Lamando L 2026 модельного года – около 18 000 долларов за базовый вариант.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали плюсы и минусы самого дешевого седана Mercedes.