Недорогой кроссовер Toyota превратили в новую модель Subaru. Фото

Недорогой кроссовер Toyota Yaris Cross пользуется расположением покупателей из-за низкого расхода топлива и современного дизайна. Теперь эту машину превратили в новую модель Subaru и показали в сети.

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Машину показал художник Theottle. Новый Subaru Justy Cross – бюджетный кроссовер из Японии, который могли бы построить на базе Toyota Yaris Cross. Особенно учитывая сотрудничество двух компаний. Пускай это и фантазия, выглядит автомобиль стильно и реалистично.

А недавно в продажу поступила модернизированная Toyota. Снаружи дизайн Yaris Cross не изменился. Производитель ограничился дополнительными оттенками в цветовой гамме кузова и добавил новые колесные диски.

В салоне Toyota Yaris Cross 2024 появился цифровой щиток приборов и увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса. В оснащении – мультимедийная система с голосовым управлением, улучшенная шумоизоляция и обновленный адаптивный круиз-контроль в составе системы активной безопасности.

Новый кроссовер Toyota Yaris Cross получил топовую модификацию с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового четырехцилиндрового двигателя и электромотора суммарной отдачей 132 л.с. (185 Нм крутящего момента). Комбинированный расход топлива – около 4 л/100 км.

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