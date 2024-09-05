Renault представит сразу два бюджетных кроссовера. Фото и подробности

Новый Renault 4 EV – долгожданный бюджетный кроссовер от французской компании для нового сегмента. Производитель готовит премьеру этой модели вместе с еще одной машиной – недорогим автомобилем Dacia.

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Подробности стали известны Carscoops. Несколько французских премьер состоится в рамках Парижского автошоу, которое стартует в октябре 2024 года. Акцент сделают на доступных автомобилях.

Дизайн Renault 4 EV уже показывали неоднократно. Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Также, вероятно, дешевый электромобиль получит неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркнут его внедорожный характер. Но это будет все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,2 м.

Скорее всего, в 2025 году Renault 4 отправится в производство практически в таком же виде. Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия.

Вторая новинка принадлежит Dacia. Точной информации о ней не предоставили. Но ожидается, что это семейный кроссовер Dacia Bigster. Недорогой автомобиль окажется крупнее Duster 3 поколения и сумеет разместить в салоне семь человек.

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