Недорогой кроссовер Suzuki превратили в новую модель Toyota

Новый недорогой кроссовер Toyota Urban Cruiser станет самым дешевым электромобилем компании на глобальном рынке. Эту модель построили на базе Suzuki e-Vitara, который официально рассекретили ранее.

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Детали об автомобиле сообщает Motor1. Новую Toyota Urban Cruiser 2025 модельного года уже показали на официальных фото. Очевидно сходство с моделью Suzuki – оба автомобиля являются разработками в рамках одного проекта. Интересно, что бюджетник Toyota Urban Cruiser уже существует на отдельных рынках, но это совершенно другая машина.

Переднюю часть с фарами геометричной формы выполнили в новом стиле бренда. Электрокар нуждается в меньшем количестве охлаждения в сравнении с машинами с ДВС, поэтому в переднем бампере есть лишь небольшой воздухозаборник.

Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполняет две функции. Во-первых, защищает красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркивает брутальную, почти внедорожную стилистику.

Длина кузова равна 4,28 м, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1,64 м. В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 400-500 км.

Новую Toyota Urban Cruiser оснастят одним и двумя электромоторами на выбор – мощность 144-174 и 184 л.с. соответственно. Во втором случае доступен полный привод. Ориентировочная цена Toyota Urban Cruiser 2025 в базовом исполнении – около 25 000 евро.

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