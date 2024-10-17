Доступный кроссовер от Renault получил неожиданный мотор. Фото

Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года от Renault полностью рассекретили в ходе официальной премьеры. "Крупное" название модели отражает не только габариты кузова и простор в салоне, но и объем мотора .

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Этот недорогой автомобиль окажется дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. А Motor1 стало известно о том, что специально для большого кроссовера разработали полностью новый мотор – самый крупный в истории Dacia.

В топовом исполнении гибрид Dacia Bigster оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем на 107 л.с. При работе вместе с двумя электромоторами суммарная отдача силовой установки составляет 155 л.с. Кроме того, новый кроссовер Dacia Bigster Hybrid 155 получил систему рекуперативного торможения.

Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster 3 (на базе которого и построен). Все для того, чтобы предложить семь посадочных мест. Но такая модификация появится позже – салон пока пятиместный.

Цена Dacia Bigster – чуть менее 25 000 евро за базовый вариант. Гибрид будет стоить 30 000 евро. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (140 л.с.);

бензиновый 1,8 л (гибрид, 155 л.с.).

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