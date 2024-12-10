Недорогой кроссовер Skoda следующего поколения показали на новых фото

Долгожданный кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года как недорогую модель следующего поколения уже рассекретили официально. Теперь машину, которая придет на смену бюджетному кроссоверу Skoda Karoq, показали на новых фото.

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OBOZ.UA напоминает, что новый электромобиль Elroq длиной 4,5 м получил несколько вариантов: мощностью 170, 204 и 286 л.с. с запасом хода до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км.

В линейке чешского автопроизводителя новинка находится ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный интерьер. Сообщалось ранее, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Полное соответствие экологичной направленности новой модели. Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.

Ранее OBOZ.UA сообщал про другой бюджетный кроссовер Skoda.