Недорогой кроссовер Nissan размером с RAV4 сделали намного круче. Фото

Популярный недорогой кроссовер Nissan X-Trail сделали намного круче в новой модификации. Кроссовер размером с Toyota RAV4 прошел необычную модернизацию, его показали на официальных фото.

Подробности о новом Nissan X-Trail, который также известен как Nissan Rogue, сообщает Carscoops. Кроссовер Nissan X-Trail Nismo 2026 модельного года – особый вариант от спортивного подразделения, который привлечет новых покупателей.

Автомобиль получил измененный дизайн с яркими красными акцентами и специальными колесными дисками на 20 дюймов. Также здесь есть перенастроенная подвеска и доработанное управление.

В салоне Nissan X-Trail Nismo 2026 появилась более эффектная отделка с комбинацией черных и красных материалов. Можно заказать спортивные сиденья Recaro со встроенными подголовниками, электроприводом наклона спинки и подогревом.

Однако мощность Nissan X-Trail Nismo не стала выше. Покупатели получат гибридную силовую установку e-Power мощностью 211 л. с. Цена модели Nissan X-Trail Nismo 2026 года – от $36 700.

