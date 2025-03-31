Недорогой кроссовер Mazda CX-5 вот-вот получит альтернативу: первые фото

Знаменитый недорогой кроссовер Mazda CX-5 готовят к премьере в новом поколении. При этом вот-вот у модели появится альтернатива в электрическом сегменте. Автомобиль размером с Toyota RAV4 показали на первых официальных фото.

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Детали сообщает Autohome. Новая модель Mazda EZ-60 2026 года получит яркий дизайн и современное оснащение. Ожидается, что внешность выполнят в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Стало известно, что электрический кроссовер рассекретят до конца 2025 года. Автомобиль станет полностью электрической альтернативой Mazda CX-5 с похожими габаритами.

Техническую часть позаимствуют у нового электрокара Mazda 6e, который разработали в Китае. Новинку будут продавать также и на глобальном рынке, но в КНР машина окажется дешевле.

Автопроизводитель уже анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали лучшие электрокары с пробегом для 2025 года.