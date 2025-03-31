Недорогие б/у электрокары в 2025 году: топ-10 автомобилей от экспертов
Электрические модели медленно набирают популярность. Значит, на вторичном рынке растет предложение б/у электрокаров, среди которых нужно выбрать лучших. Эксперты рассказали о недорогих фаворитах.
Эти доступные электрокары из списка WhatCar являются лучшими в 2025 году среди машин с пробегом. В первую очередь учитывали надежность. Вдобавок эти машины доступнее новых – в список попали лучшие EV возрастом 5 лет.
Лучшие электрокары с пробегом в 2025 году:
- Mini Electric;
- Nissan Leaf;
- BMW i4;
- Renault Megane E-Tech;
- Volkswagen e-Up;
- BMW i3;
- Cupra Born;
- MG5 EV;
- Tesla Model 3;
- Polestar 2.
В тройке лидеров – Mini Electric, Nissan Leaf и BMW i4. Это довольно популярные модели разных сегментов, которыми владельцы очень довольны.
Аутсайдерами с точки зрения надежности оказались Tesla Model 3 и Polestar 2. Хотя и эти модели попали в десятку лучших.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Nissan готовит к премьере неожиданную недорогую модель.