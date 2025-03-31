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Недорогие б/у электрокары в 2025 году: топ-10 автомобилей от экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,1 т.
Mini Electric

Электрические модели медленно набирают популярность. Значит, на вторичном рынке растет предложение б/у электрокаров, среди которых нужно выбрать лучших. Эксперты рассказали о недорогих фаворитах.

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Эти доступные электрокары из списка WhatCar являются лучшими в 2025 году среди машин с пробегом. В первую очередь учитывали надежность. Вдобавок эти машины доступнее новых – в список попали лучшие EV возрастом 5 лет.

Лучшие электрокары с пробегом в 2025 году:

  1. Mini Electric;
  2. Nissan Leaf;
  3. BMW i4;
  4. Renault Megane E-Tech;
  5. Volkswagen e-Up;
  6. BMW i3;
  7. Cupra Born;
  8. MG5 EV;
  9. Tesla Model 3;
  10. Polestar 2.
Renault Megane E-Tech

В тройке лидеров – Mini Electric, Nissan Leaf и BMW i4. Это довольно популярные модели разных сегментов, которыми владельцы очень довольны.

Аутсайдерами с точки зрения надежности оказались Tesla Model 3 и Polestar 2. Хотя и эти модели попали в десятку лучших.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Nissan готовит к премьере неожиданную недорогую модель.