Недорогие б/у электрокары в 2025 году: топ-10 автомобилей от экспертов

Электрические модели медленно набирают популярность. Значит, на вторичном рынке растет предложение б/у электрокаров, среди которых нужно выбрать лучших. Эксперты рассказали о недорогих фаворитах.

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Эти доступные электрокары из списка WhatCar являются лучшими в 2025 году среди машин с пробегом. В первую очередь учитывали надежность. Вдобавок эти машины доступнее новых – в список попали лучшие EV возрастом 5 лет.

Лучшие электрокары с пробегом в 2025 году:

Mini Electric; Nissan Leaf; BMW i4; Renault Megane E-Tech; Volkswagen e-Up; BMW i3; Cupra Born; MG5 EV; Tesla Model 3; Polestar 2.

В тройке лидеров – Mini Electric, Nissan Leaf и BMW i4. Это довольно популярные модели разных сегментов, которыми владельцы очень довольны.

Аутсайдерами с точки зрения надежности оказались Tesla Model 3 и Polestar 2. Хотя и эти модели попали в десятку лучших.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Nissan готовит к премьере неожиданную недорогую модель.