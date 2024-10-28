Недорогой кроссовер Fiat превратили в мощного соперника Duster. Фото

Новый Abarth 600e является самым мощным вариантом недорогого кроссовера Fiat 600e. Автомобиль, который по размерам близок к Renault Duster, получил эффектный спортивный дизайн.

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За разработку модели ответственны в спортивном бренде Abarth. О машине рассказали на сайте автопроизводителя. Новый кроссовер Abarth 600e 2025 модельного года продемонстрировали на качественных изображениях. Благодаря этому дизайн можно изучить в подробностях.

Ранее итальянский электромобиль показывали в камуфляжной пленке, затем – в качестве предсерийных прототипов. В целом внешность новой машине досталась от стандартного кроссовера, но ее сделали агрессивнее – с другими бамперами, ярким цветом кузова и крупными колесными дисками оригинального дизайна.

Но изменения произошли и в технической части. Шасси подготовили для динамичной езды – подвеску перенастроили и сделали жестче. Мотор в самом мощном исполнении выдает 280 л.с., что позволит разгоняться до 100 км/ч быстрее 6 секунд.

Запас хода Abarth Fiat 600e ожидается на уровне 330 км от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Новинка отправится в продажу до конца 2024 года.

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