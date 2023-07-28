Недорогой электрокар Fiat превратили в необычную машину

Электромобиль Fiat 500 получил особую модификацию Tender 2. Необычную машину на базе одного из самых недорогих электрокаров создали в ателье Carrozeria Castagna.

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О стильной машине сообщает Motor.es. Автомобиль специально выполнили в ретро-стиле, чтобы подчеркнуть сходство новинки с открытыми пляжными моделями на базе классических Fiat 500 из 50-х годов прошлого столетия.

Так, компактный хэтчбек лишился крыши. Кроме того, в ателье демонтировали водительскую и пассажирскую двери. И даже дверца багажника теперь отсутствует.

Взамен в миланском кузовном ателье сильно приподняли пороги, чтобы на машине можно было более-менее безопасно передвигаться. И, конечно, не обошлось без особого стайлинга.

Кузов выкрасили в яркий желтый оттенок. В салоне Fiat 500 Tender 2 от Carrozeria Castagna появились дизайнерские отделочные материалы – дорогая кожа и ткань. По периметру кузова (включая те самые высокие пороги) выполнили кромку из лакированного дерева.

В движение машину приводит один из электромоторов мощностью 95 или 117 л.с. Запас хода – от 185 до 320 км в зависимости от выбранной батареи.

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