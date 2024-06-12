Доступно и без расходов на топливо: новый Opel появился в Украине с большим багажником

Новый Opel Combo Cargo Electric 2024 года – недорогой электрокар для самых практичных покупателей и предпринимателей. Автомобиль вышел на украинский рынок и порадует отсутствием расходов на топливо.

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Автомобиль отличается вместительным салоном и хорошим оснащением в сочетании с современным дизайном. Детали о машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Фургон Opel Combo Cargo Electric получил современный внешний вид в соответствии с актуальным корпоративным стилем немецкой компании.

Появились современные фары и другие бамперы, новые цвета кузова, изменился дизайн колес.

В оснащении Opel Combo Cargo Electric 2024 есть 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, предлагается цифровой щиток приборов. Грузоподъемность составляет 691 кг.

В движение электрический Opel Combo Cargo Electric приводит мотор мощностью 136 л.с. (260 Нм крутящего момента). Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода 330 км. Цена электромобиля Opel Combo Cargo Electric 2024 модельного года в Украине – от 1 346 000 гривен.

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