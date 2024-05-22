Недорогого соперника VW Golf от Honda показали на свежих фото

У знаменитого VW Golf появился новый недорогой соперник. Японская Honda Civic претерпела модернизацию для 2025 модельного года. Практичный автомобиль привычного формата показали на свежих фото в сети после официальной премьеры.

OBOZ.UA напоминает, что модель Honda Civic 2025 в кузовах хэтчбек и седан будут позиционировать в том числе как соперника Toyota Corolla и Skoda Octavia со стильным дизайном и современным оснащением.

Мы видим аккуратные изменения в знакомом дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно, хотя светотехника в целом сохранилась без кардинальных изменений.

Дизайнеры придали новые штрихи в бамперах. В особенности передний бампер стал агрессивнее с крупным воздухозаборником и новой фальшрадиаторной решеткой.

В моторной линейке есть бензиновый мотор объемом 2 л на 158 л.с. Есть и гибридная Honda Civic Hybrid мощностью 200 л.с. Цена Honda Civic еще не объявлена. Но известно, что за топовый гибридный вариант будут просить менее 30 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA показывал недорогой рамный внедорожник Kia, который престанут продавать после 16 лет производства.