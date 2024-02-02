Недорогого соперника Toyota RAV4 от Subaru превратили в необычную машину. Фото

Новый недорогой кроссовер Subaru Forester 2025 модельного года ранее представили официально. Эта модель является соперником Toyota RAV4. Теперь автомобиль превратили в необычную практичную машину.

Видео дня

Ее показали на канале Theottle в YouTube. Автор видео превратил новый Subaru Forester в пикап. Выглядит необычно, но такая машина кажется практичной. У японской компании в свое время было несколько пикапов в линейке. Последний из них – Subaru Baja середины 2000-х годов.

Премьера нового Subaru Forester 6 поколения состоялась в рамках автошоу в Лос-Анджелесе. Спереди появилась крупная решетка, отделанная черным глянцевым пластиком. По бокам – фары необычной формы. Задние фонари соединили тонкой горизонтальной полосой.

В целом стиль можно назвать очень геометричным, с большим количеством прямых линий и острых углов. Также внимание привлекает большое количество элементов из темного неокрашенного пластика.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно будут поставляться с полноприводной трансмиссией.

Subaru Forester – недорогая модель. Например, в США за кроссовер просят от 27 000 долларов за базовое исполнение. Возможно, со сменой поколений модель немного подорожает.

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