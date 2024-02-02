Подделка под Land Rover от Chery выходит на рынок по цене RAV4

Кроссовер Jetour JMK Traveller – новая модель Chery, которая выглядит как подделка под Land Rover. Этот китайский автомобиль выходит на рынок по цене Toyota RAV4 – хотя бы относительно недорого.

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Новый Chery Jetour JMK Traveller появился для тех, кто по какой-то причине решил, что китайские автопроизводители уже перестали копировать известные на весь мир модели других производителей. Судя по фото от CarNewsChina, такая практика все еще в силе.

Спереди новый кроссовер Jetour JMK Traveller очень похож на ранний Land Rover Discovery. А сбоку и сзади почти полностью копирует современный Land Rover Defender.

В движение Chery Jetour JMK Traveller 2024 года приводит бензиновый двигатель объемом 2 л мощностью 260 л.с. Автомобиль оснащен полноприводной трансмиссией с 7-супенчатой КПП.

В оснащении модели – камеры кругового обзора, подогрев и вентиляция кресел в салоне, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Цена – 30 500 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новую модель Lancia, которую покупатели ждут уже давно.