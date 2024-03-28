Недорогого соперника Toyota RAV4 от Hyundai показали в деталях

Популярный кроссовер Hyundai Tucson 2025 модельного года показали в деталях после модернизации на официальных фото. Это востребованный автомобиль и один из основных соперников Toyota RAV4.

OBOZ.UA напоминает, что рестайлинг получился осторожным. Как правило, в ходе промежуточного обновления дизайнеры Hyundai кардинально меняют внешность своих моделей. Но в случае с новым Tucson 2025 года решили поступить по-другому.

Внешность осталась очень узнаваемой, и с первого взгляда изменения могут быть даже незаметны. Несмотря на то, что переднюю часть кроссоверу "нарисовали" заново.

Здесь появились другие фары и бампер, установили широкую решетку. Увеличили палитру цветов кузова, разработали новые варианты колесных дисков.

Салон Hyundai Tucson 2025 преобразился сильнее. Заменили рулевое колесо, центральную консоль, переднюю панель, на которой теперь несколько экранов. Один из них – цифровой щиток приборов.

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