Недорогого соперника Toyota Camry от Mazda показали с большим багажником

Модель Mazda 6 известна как недорогой соперник Toyota Camry, но история этого автомобиля уже подошла к концу. Машина получила совершенно нового преемника, которого теперь показали в сети с большим багажником в самом практичном исполнении.

Цифровой художник X-Tomi Design показал свой вариант универсала Mazda 2025 года. Автор постарался использовать стилистику нового седана с длинным капотом и элегантными линиями.

Новый электромобиль Mazda EZ-6 уже полностью рассекретили официально. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6. Производство модели также наладили в Китае.

Но дизайн – совсем другой. Автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода – около 600 км.

Это по-настоящему дешевый автомобиль, ведь цена Mazda EZ-6 в Китае начинается с 20 000 долларов. А для европейского рынка модель ощутимо подорожала. Цена Mazda 6e (новое название) – более 40 000 евро.

