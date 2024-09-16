Вместо Renault и Mazda: какие недорогие автомобили из КНР популярны в Украине

В Украине совсем не широко представлены автопроизводители из КНР. Однако такие машины считаются недорогими в сравнении с бестселлерами – Renault и Mazda – и довольно популярны у наших покупателей.

Видео дня

Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Но другие модели завозят в страну сторонние продавцы. Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами. Но из КНР привозят и б/у машины.

Появился список самых популярных китайских машин в августе 2024 года. Статистику приводит организация Укравтопром. Украинцы купили 1,7 тыс. китайских автомобилей. Спрос вырос на 61% относительно 2023 года.

Самые популярные китайские автомобили в Украине:

BYD Song Plus – 179 шт.; Honda M-NV – 169 шт.; Volkswagen ID.4 – 147 шт.; Zeekr 001 – 107 шт.; Nissan Ariya – 83 шт.

Самые популярные китайские б/у автомобили в Украине:

Volkswagen ID.4 – 51 шт.; Chery eQ1 – 34 шт.; Zeekr 001 – 29 шт.; Honda M-NV – 26 шт.; Nissan Ariya – 23 шт.

Как видно, из Китая в Украину привозят не только модели производителей КНР. Но и автомобили других компаний, которые свои машины в Китае производят.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый электрокар Peugeot, который начали продавать в Украине.