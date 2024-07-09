Недорогого соперника RAV4 от Nissan сделали намного круче. Фото

Новый кроссовер Nissan Rogue Rock Creek показали на фото в новой спецификации для 2024 года. Недорогой соперник Toyota RAV4 стал намного круче и подготовился к новым, более тяжелым условиям.

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Nissan Rogue Rock Creek – особая модификация, настроенная на бездорожье и более премиальное оформление. Подробности сообщили на сайте компании.

Особая модификация модели ориентирована на активный образ жизни владельца, который наверняка интересуется путешествиями и исследованиями дикой природы. На официальных фото показан кроссовер Nissan с измененным оформлением кузова и другой передней решеткой.

Подчеркивают особый стиль яркие акценты. Вдобавок здесь появились особые 17-дюймовые диски со специальными покрышками. Цветовая гамма модели расширена новыми оттенками.

В движение новинку приводит 1,5-литровый бензиновый турбированный мотор на 204 силы. Привод – полный.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый VW Golf 2024 года после модернизации уже отправился в продажу – машину в подробностях показали в сети.