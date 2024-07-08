Недорогой бестселлер Volkswagen показали в мельчайших подробностях

Новый Volkswagen Golf, который известен на весь мир, представили официально после модернизации для 2024 года. Автомобиль уже поступил в продажу. Теперь в подробностях показали обновленный вариант недорогого бестселлера.

Видео дня

Долгожданную доступную модель Volkswagen Golf 8 поколения после модернизации ранее презентовали официально. Новинку продемонстрировали на канале Autogefühl.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Очевидно, что после рестайлинга машина изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее и получил передний бампер в стиле VW Passat 9 поколения.

В салоне появилось новое оснащение. Главное – модернизированная информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс работает быстрее и стабильнее. Система получит ассистента с искусственным интеллектом.

Двигатели VW Golf 2024:

бензин 1,5 л (115 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (116 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

гибрид (204 л.с.);

гибрид (272 л.с.).

Базовая цена Volkswagen Golf 2024 года – от 27 180 евро. Полностью электрический вариант появится в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

OBOZ.UA ранее показывал новую яркую и экономичную модель Honda.