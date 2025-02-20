Надежнее не бывает: какие автомобили 2025 года оказались лучшими. Фото

Эксперты индустрии назвали лучшие новые автомобили 2025 года. Надежнее этих машин по результатам исследования найти не удалось. Интересно, что все модели в списке довольно недорогие.

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Своими результатами поделились в iSeeCars. Специалисты проанализировали 3,8 млн новых автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные.

Новые модели 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.

Самые надежные автомобили 2025 года:

Honda Civic; Toyota Corolla; Mazda3 hatchback; Honda Accord; Subaru Impreza; Mitsubishi Outlander Sport; Honda CR-V; Toyota RAV4; Kia Soul; Mazda3 sedan; Hyundai Elantra; Toyota Prius; Toyota Camry Hybrid; Nissan Sentra; Nissan Versa.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые справляются с повседневными задачами по всему миру.

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