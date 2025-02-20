Надежнее не бывает: какие автомобили 2025 года оказались лучшими. Фото
Эксперты индустрии назвали лучшие новые автомобили 2025 года. Надежнее этих машин по результатам исследования найти не удалось. Интересно, что все модели в списке довольно недорогие.
Своими результатами поделились в iSeeCars. Специалисты проанализировали 3,8 млн новых автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные.
Новые модели 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.
Самые надежные автомобили 2025 года:
- Honda Civic;
- Toyota Corolla;
- Mazda3 hatchback;
- Honda Accord;
- Subaru Impreza;
- Mitsubishi Outlander Sport;
- Honda CR-V;
- Toyota RAV4;
- Kia Soul;
- Mazda3 sedan;
- Hyundai Elantra;
- Toyota Prius;
- Toyota Camry Hybrid;
- Nissan Sentra;
- Nissan Versa.
Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые справляются с повседневными задачами по всему миру.
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