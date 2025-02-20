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Надежнее не бывает: какие автомобили 2025 года оказались лучшими. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
72
Honda Civic

Эксперты индустрии назвали лучшие новые автомобили 2025 года. Надежнее этих машин по результатам исследования найти не удалось. Интересно, что все модели в списке довольно недорогие.

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Своими результатами поделились в iSeeCars. Специалисты проанализировали 3,8 млн новых автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные.

Новые модели 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.

Hyundai Elantra

Самые надежные автомобили 2025 года:

  1. Honda Civic;
  2. Toyota Corolla;
  3. Mazda3 hatchback;
  4. Honda Accord;
  5. Subaru Impreza;
  6. Mitsubishi Outlander Sport;
  7. Honda CR-V;
  8. Toyota RAV4;
  9. Kia Soul;
  10. Mazda3 sedan;
  11. Hyundai Elantra;
  12. Toyota Prius;
  13. Toyota Camry Hybrid;
  14. Nissan Sentra;
  15. Nissan Versa.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые справляются с повседневными задачами по всему миру.

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