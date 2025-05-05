Недорогого соперника Camry от Subaru показали в новом виде

Недорогой седан Subaru Legacy известен как соперник японской модели Toyota Camry. В сети эту машину показали в новом виде с более современным дизайном, хотя автомобиль уже решили снять с производства.

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Ранее компания отказалась от этой модели. А в Digimods DESIGN надеются на новый шанс для седана, благодаря чему новая Subaru Legacy 8 поколения могла бы дебютировать в следующем году. По этому случаю дизайн выполнили в стиле современных моделей Subaru.

Главная причина остановки производства с 2025 года – низкие продажи Subaru Legacy. В США, на ключевом рынке для модели, продажи держатся на уровне 25 000 машин в год. Производителю этого недостаточно. Ведь ранее этот седан был намного популярнее. Но сегодня подобные автомобили теряют покупателей.

Ранее компания показала обновленную Subaru Legacy. Комплектация Limited теперь оснащена люком с электроприводом, рулевым колесом с подогревом и 11,6-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с GPS-навигацией, аудиосистемой премиум-класса Harman Kardon и системой мониторинга состояния водителя DriverFocus.

Как всегда, модель поставляется с полноприводной трансмиссией даже в базовом варианте. Цена Subaru Legacy в таком исполнении составляет 24 895 долларов.

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